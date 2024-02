“Proteste dei trattori? La politica Ue si calerà le braghe pensando alle prossime elezioni Una parte degli agricoltori è strumentalizzata dalla destra che vuole fermare il Green Deal”

(Di sabato 3 febbraio 2024) “Ora laeuropea sileper placare ledei, a maggior ragione. Qualcosa è già accaduto. Il guaio è che non cambierà nulla: i piccolicontinueranno a morire”. Perché quello dell’agricoltura è un mondo variegato e nelle città assediate in questi giorni ci sono coltivatori messi in ginocchio da anni, ma anche agroindustria, portatori di interessi e politici pronti a cavalcare la disperazione e strumentalizzarla a proprio vantaggio. È questa la prima distinzione che sottolinea Fabio Ciconte, direttore e cofondatore dell’associazione ‘Terra!’, esperto di agricoltura e filiere alimentari, di recente eletto primo presidente del Consiglio del ...

Sale la tensione in Francia, dove i vigneron si trovano in prima linea nelle proteste che riguardano l’agricoltura. Se nella Gironda sono in corso ... (gamberorosso)

La protesta degli agricoltori arriva a Bruxelles e si impone al vertice straordinario dei capi di stato e di governo europei, riuniti per discutere del nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina. Ieri, oltr ...Cagliari Terza notte di protesta per gli agricoltori e i pastori sardi al porto e nel centro di Cagliari. Non c'è ancora una data precisa per la cessazione della lotta: i promotori della manifestazion ...