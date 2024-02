Protesta trattori | Meloni | per agricoltori fondi salgono a 8 miliardi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 febbraio 2024) Catania , 3 feb. (askanews) – “In Italia smetteremo di non spendere soldi disponibili. Ogni singolo euro che può essere speso andrà speso. Abbiamo rinegoziato il Pnrr per rendere le risorse più aderenti alle esigenze. Ci sonoper le imprese, per il comparto agricolo. Il mondo degliper noi è molto importante, le risorse del Pnrr dedicate al mondo degliche per noi è particolarmente importante passano da 5 a 8di euro”. Così il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgiaintervenendo all’interno dello stabilimento della 3Sun Gifactory di Enel a Catania. L'articolo proviene da Ildenaro.it.