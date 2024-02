Protesta agricoltori | De Meo FI | “Sostenibilità ambientale si’ | ma coniugata con quella produttiva | economica e sociale”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 3 febbraio 2024) “Sosteniamo un approccio equilibrato che favorisca la collaborazione tra tutte le parti interessate per il bene comune e la prosperità del settore agricolo europeo.si, macon”. Lo ha detto a Notizie.com l’on. Salvatore De Meo, membro della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo Laè alle porte. Alle porte della Capitale da giorni. E lunedì sapremo se e come verrà bloccata o messa in difficoltà la città di Roma. Marcia dei trattori (Ansa Foto) – notizie.comStiamo parlando degli,in agitazione da giorni in Europa. Incoi lori mezzi, arrampicati sui propri trattori, hanno messo in ginocchio Bruxelles per una ...