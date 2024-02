Prosciugati i conti dello zio Due anni di condanna al nipote

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Avrebbe convinto lo zio, affetto fin da giovane da un disturbo cognitivo, a sottoscrivere la delega per autorizzarlo a gestire le sue finanze. Così a più riprese, gli avrebbe portato via un patrimonio, circa 100mila euro in seitra risparmi e investimenti. L’altro giorno il giudice Cristiano Coiro hato a due– con pena sospesa – il, un 60enne di Riolo Terme, per le accuse di circonvenzione di incapace e appropriazione indebita. Accuse in parte cadute per la prescrizione dei termini, tra queste anche quella di furto. Il tribunale ha inoltre disposto una provvisionale risarcitoria all’amministratrice di sostegno dell’anziano, rappresentata dall’avvocato Massimo Ricci Bitti, non alla sorella che pure si era costituita parte civile. Le verifiche bancarie della tutrice erano partite già nel 2012 ...