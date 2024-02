Promozione Calendario delle zebre Ecco come cambierà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ilpartite del Viareggio nel campionato disubirà modifiche per quetso mese di febbraio: vista la chiamata di tre giocatori bianconeri in Nazionale di beach soccer (il portiere Andrea Carpita, il difensore Luca Bertacca e l’acciaccato fantasista mancino Tommaso Fazzini che però è in dubbio per i Mondiali) è sicuro il rinvio col Monsummano di domani (la gara slitta a data da destinarsi: forse domenica 24 marzo quando il campionato è in pausa per il Torneoregioni); poi per evitare la concomitanza coi corsi del Carnevale è già certo l’anticipo al sabato della gara interna col Pieve Fosciana (10 febbraio alle ore 15) e probabile pure quello, sempre sul sintetico di casa del Marco Polo, col Settimello (17 febbraio alle 20.30?); infine se,si spera, saranno confermati i ...