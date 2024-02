Procreazione assistita post mortem | l’Ucraina verso l’ok | in Italia è vietata

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Novità all’orizzonte in Ucraina per la, un altro Paese che potrebbe lasciare indietro l’. E’ notizia di oggi, riportata dal quotidiano spagnolo El Mundo, che il Parlamento del(Verkhovna Rada) ha avviato questa settimana le procedure per modificare una legge che attualmente impedisce alle vedove dei soldati caduti al fronte di rimanere incinte con il seme che i loro mariti hanno congelato per non rimanere senza figli in caso di morte o ferita invalidante in battaglia.Un risultato importante per le tante donne che hanno lottato per questa concessione. La battaglia è stata portata avanti a suon di social, petizioni e interviste. Rimaste vedove, dopo aver perso i mariti in guerra, ...