Probabili formazioni Atalanta-Lazio | ventitreesima giornata Serie A 2023 2024

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ledi, match valido per ladi. Al Gewiss Stadium si sfidano duein lotta per la zona Champions: gli orobici e i biancocelesti, tra alti e bassi, puntano senza mezzi termini al quarto posto e vogliono tre punti in questo scontro diretto. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 4 febbraio, diretta tv su Dazn, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri.– In avanti De Ketelaere e Scamacca certi di un posto, alle loro spalle uno tra Miranchuk e Pasalic. Fuori Koopmeiners e Hien.– Torna Immobile dalla squalifica, mentre ...

Sfida per la Champions tra Atalanta e Lazio che si sfidano al Gewiss Stadium domenica 4 febbraio nella 23a giornata di Serie A. La Dea è reduce dalla vittoria convincente contro ...