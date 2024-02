Primarie Pd Le iniziative dei candidati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Entra nel vivo la partita dellePd. A un mese dall’appuntamento alle urne di partito, fissato per domenica 3 marzo, i due contendenti stanno organizzando comitati e sedi elettorali e si preparano alla sfida dalla quale uscirà il nome di chi prosegue verso le amministrative di giugno. I seggi delle, dei quali ancora non si sa la precisa collocazione, saranno aperti dalle 8 alle 21 a tutti i cittadini residenti a Bagno a Ripoli. Possono partecipare anche i 16enni ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno iscrivendosi via mail a pdbagnoaripoli. [email protected] entro il 1° marzo alle 12 indicando i propri dati. Iufficiali sono due nomi importanti per il Pd di Bagno a Ripoli: Franco Pestelli, 63 anni, già consigliere comunale e consigliere provinciale nonché primo ...