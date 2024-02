PrimaFestival 2024 | torna su Rai 1 l’appuntamento che anticipa Sanremo

(Di sabato 3 febbraio 2024) Prima dic’è…. Anche quest’annosu Raiunocheil Festival e che accompagna il pubblico conzioni ed interviste direttamente dalla città dei fiori. Giunto all’ottava edizione, ilè ormai un appuntamento che fa parte diè da sabato 3 febbraio, per otto sere, dalle 20:35 alle 20:45. In dieci minuti, ci sarannozioni sul Festival, interviste a cantanti, conduttori ed ospiti e i commenti della serata precedente. Lunedì 5 febbraio, inoltre, il programma mostrerà il carpet che faranno tutti i trenta Big in gara. Ilè condotto da Paola & Chiara, ...

