Prima categoria Le due battistrada impegnate in trasferta

(Di sabato 3 febbraio 2024) Insiamo giunti alla terza giornata di ritorno. Le duesonoentrambe in: la Settempeda (seconda con 34 punti) gioca sul campo del Portorecanati, la capolista Vigor Montecosaro (37 punti) fa visita al Caldarola. Anche la terza forza del campionato, il Montecassiano, è chiamata a una sfida esterna, quella in casa dell’Elite Tolentino. Per quanto riguarda la parte alta della classifica, il San Claudio riceve il Montemilone Pollenza. Bello il match fra Camerino e Cingolana, così come interessante si preannuncia la sfida-salvezza fra Esanatoglia e Pinturetta Falcor, con i locali che puntano al successo per lasciare l’ultimo posto e scavalcare l’avversario. Un solo punto divide le due compagini. Completano il quadro le gare fra Urbis Salvia e Castelraimondo e ...