Prevenzione furti | denunciate tre persone dalla Polizia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alladei reati predatori ed in particolare a quelli afferenti iin abitazione, nella tarda notte del 2 febbraio scorso, alla contrada san Bernardino di Lioni, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un 25enne napoletano, un 22enne della provincia di Salerno nonché un 23enne di nazionalità moldava, tutti residenti in comuni appartenenti all’area dell’agro nocerino sarnese, per i reati di minacce, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Nella circostanza i tre, con a carico numerosi pregiudizi di, venivano individuati bordo di un’autovettura e, in considerazione dell’evidente atteggiamento sospetto, ...