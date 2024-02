Prete FdI | “Nuovo finanziamento regionale | una nuova speranza per i caregiver di Fiumicino”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024 – In attesa della Legge Nazionale, la Regione Lazio ha recentemente approvato undi 15 milioni di euro per supportare idi tutto il Lazio, una mossa che porterà benefici significativi anche aioperanti nel territorio di“. A parlare è Agostino, Capogruppo di Fratelli d’Italia a. “L’inizio dell’iter nella Regione Lazio con questo importanteè una notizia straordinaria per i nostri cittadini che quotidianamente si dedicano all’assistenza di un familiare disabile o non autosufficiente – afferma-. La proposta di legge presentata dall’assessore al Sociale Massimiliano Maselli, che prevede ‘interventi di sollievo’ finanziati con cinque ...