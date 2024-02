Premierato | non c’è spazio per le ambiguità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Vespa Il centrodestra non ha ancora raggiunto un accordo sui poteri del presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo. Un nuovo tassello è la possibilità di chiedere al capo dello Stato la revoca dei ministri. Una cosa sensata per evitare le situazioni assurde capitate in passato. Si limita inoltre a due il numero dei mandati del presidente del Consiglio e si toglie dal progetto l’assurdo costituzionale di un premio di maggioranza del 55 per cento che andrà regolato per legge. Ma il punto centrale sul quale c’è disaccordo è la facoltà del premier di chiedere e ottenere lo scioglimento delle Camere. Un aspetto equivoco del progetto di base è la possibilità che – caduto il presidente eletto per qualche ragione – gli subentri un secondo premier scelto all’interno della maggioranza. Bene, ma come si fa a evitare che il secondo abbia poteri maggiori del primo? Secondo Meloni e ...