Premier League | poker Brighton | cinquina Aston Villa

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un turno pieno di gol in: 26 reti, con le vittorie di; pareggiano Tottenham e Newcastle Gol a raffica in questo sabato di. La 23ª giornata si apre con il pareggio del Tottenham contro l’Everton con un 2-2 acciuffato all’ultimo minuto dai Toffees. Vince invece ildi De Zerbi con un 4-1 al Palace, mettendosi alle spalle la sconfitta subita contro il Luton. Luton che conferma il momento positivo con altre quattro reti che fermano sul pari il Newcastle. Pareggiano anche Burnley e Fulham, mentre vince l’, con un 5-0 sullo Sheffield che risulta l’unica sfida di giornata in cui una delle due squadre non è andata a segno Everton-Tottenham 2-2 (4? ...