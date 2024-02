Premier League 2023 2024 | Newcastle fermato dal Luton | 4-4 Il Brighton travolge il Crystal Palace

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ilnon va oltre un rocambolesco 4-4 contro ilnella ventitreesima giornata di. Una doppietta di Longstaff (7? e 23?) regala due volte il vantaggio ai padroni di casa, ma la squadra di Howe viene raggiunta nel primo tempo dalle reti di Osho (21?) e Barkley (40?). Nella ripresa è addirittura ila portarsi sul +2 grazie ai gol di Morris (rigore, 59?) e Adebayo (62?). La reazione delè affidata a Trippier (67?) e Barnes (73?), autori delle reti del pareggio definitivo. Un punto solo per i Magpies, superati in classifica dal. La squadra di De Zerbi batte 4-1 ile sale a 35 punti in classifica. Dunk (3?), Hinshelwood (33?) e ...

