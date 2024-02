Preghiera del mattino del 3 Febbraio 2024 | “Donami la perseveranza”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Visita Signore la mia casa” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami ... (lalucedimaria)

Domani messe in Duomo dalle 6 alle 19.15. Diretta su TeleRomagna per la celebrazione delle 11 con il vescovo Livio Corazza.“Mentre il popolo attendeva la salvezza del Signore, i profeti ne annunciavano la venuta, come afferma il profeta Malachia: ‘Entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. E l’angelo dell’alleanza ...Le canzoni sono come le preghiere: le impariamo a memoria e diventano parte di noi. La scrittrice e sceneggiatrice Carolina Capria si dedica alla rilettura di ...