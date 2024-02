Precedenti Serie A | tutto sulle partite della 23ª giornata di campionato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 3 febbraio 2024) Statistiche e curiosità delle gare del 23° turno del massimoA LaA 2023/2024 si appresta a vivere la 23ª, che si disputerà da venerdì 2 febbraio a lunedì 5 febbraio. Ecco tutte le statistiche e le curiositàgare di questo turno del massimo: 1 ) LECCE-FIORENTINA (venerdì 2 febbraio, ore 20.45) – DAZN Il Lecce è in vantaggio nelle sfide interne inA sulla Fiorentina, in virtù di 5 successi, a fronte dei 3 dei viola (7 i pareggi). I giallorossi tuttavia non battono i toscani in casa dal 2010 (1-0 targato Di Michele). Da allora i viola hanno ottenuto 2 vittorie e un pareggio. Totale gare: 15. Vittorie Lecce: 5. Pareggi: 7. Vittorie Fiorentina: 3. Gol Lecce: 18. Gol ...