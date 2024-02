Prato | Laverone è ufficiale Prove di difesa a quattro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024)di. Nuovo acquisto nelle fila del, il preannunciato terzino Lorenzo, classe ’89, fresco di rescissione con la Fermana e pronto ad indossare la casacca biancazzurra fino al 30 giugno. Questo innesto di esperienza (403 gare fra serie B e serie C) sulla corsia di destra sta portando mister Ridolfi a valutare e a provare uncon, due centrocampisti davanti alla linea difensiva e tre mezzepunte dietro alla prima punta (4-2-3-1), come schieramento alternativo al consueto 3-5-2.è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina per poi passare ala 16 anni. Le sue ultime squadre in serie C sono state Triestina, Ternana, Siena e Rimini. Alla chiusura ...