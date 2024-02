Povere Creature! e gli uomini di Bella Baxter

(Di sabato 3 febbraio 2024), l’ottavo lungometraggio (da noi considerato il migliore) diretto da Yorgos Lanthimos vincitore del Leone d’Oro all’80ª Mostra del Cinema di Venezia, è una fiaba surreale per adulti che sfrutta la metafora del viaggio per delineare il percorso di crescita della sua protagonista,. La storia è tratta dall’omonimo romanzo, dove il regista ha smosso un po’ le carte in tavola inserendo qualcosa di nuovo e innovativo che differenziasse la sua opera da quella originale, Infatti, esattamente come una sorta di novella Pinocchio, il personaggio interpretato da Emma Stone, da inerme marionetta assoggetta al possessivo giogo del suo padre-creatore prima, e di altripoi, dovrà imparare a scoprire sé stessa e il mondo circostante, per riuscire a farsi strada e diventare una donna ...

