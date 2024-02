Porti | l’Authority | “Non siamo competenti su quello crocieristico e non abbiamo il progetto”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 febbraio 2024) Fiumicino, 2 febbraio 2024 – “L’ambito in questione non rientra nella nostra competenza ma è pur sempre una funzione crocieristica che viene inserita e siccome noi pianifichiamo, programmiamo e sviluppiamo questa funzione nei nostri, dovremo tenere conto dell’effetto prodotto da questa nuova realizzazione. Nonpartecipato alle istruttorie che hanno portato allo stato di avanzamento di questoe nonil, per cui nonpotuto valutare gli effetti di questa iniziativa”. Lo ha detto il dirigente dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centro-Settentrionale, Maurizio Marini, parlando del futuro portodi Fiumicino in commissione regionale Giubileo. “Noi stiamo dando seguito al piano regolatore portuale vigente ...