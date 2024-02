Polpettine di patate al forno | sono super saporite Hanno solo 30 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di sabato 3 febbraio 2024) Con lesi cucina praticamente qualunque cosa. Quando voglio servire a tavola una sfiziosità saporita cucino ledial. Questepiacciono a tutta la famiglia ebuonissime e leggere proprio perché non le friggo ma le inserisco direttamente in. In pochi attimipronte!dial: ingredienti e preparazione. Per non sbagliare alla fine della pagina è disponibile il video tutorial della ricetta. È davvero troppo facile! Inoltre preparo questeanche quandoa dieta proprio perché una sola polpetta contiene30 calorie. In poco più di mezz’ora, con la ricetta qui ...