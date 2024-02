Polen Emre | chi è il marito dell’attrice di “Terra Amara”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 febbraio 2024)il volto di Fadik nella soap, è legata alMert Tetik pallavolista in forza al Depsas Enerji, sposato nel maggio del 2022., ilL’attrice insieme al collega Sahin Vural saranno ospiti a Verissimo, in onda dalle 16:30 su Canale 5 dove si racconteranno tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Silvia Toffanin. Nata ad Adana nel 199, dopo aver conseguito il diploma, si è trasferita a Istanbul per iscriversi presso il dipartimento di radio e televisione della ?stanbul Topkapi University, È salita sul palco con il personaggio di Asiye nella commedia teatrale Asiye Nas?l Kurtulur scritta da Vas?f Öngören. Così inizia a lavorare presso i teatri cittadini del distretto di Seyhan. Il successo ...