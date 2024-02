PODCAST SICUREZZA INFORMATICA | IN MACCHINA ASCOLTA GLI ARTICOLI DI ALLERTA PERICOLI INFORMATICI

L'Istituto di Vigilanza Coopservice gestirà i servizi di sicurezza del MIND, integrando innovazione e sostenibilità. Saranno implementate tecnologie avanzate e veicoli elettrici.Giampedrone: "Così favoriamo la crescita di aree strategiche". Pubblico e privato assieme per la messa in sicurezza idraulica della piana di Ceparana. Il patto tra imprese ed enti pubblici che già nel ...Peccato che gli spazi richiesti non siano messi in sicurezza. Si stanno affidando i locali sulla base di manifestazioni di interesse durante il quinquennio 2013-2018. Il sindaco risponde con un ...