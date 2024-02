Pnrr | Meloni | fondi per agricoltori 8mld

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 3 febbraio 2024) 19.00 "Le risorse deldedicate al mondo degli,che per noi è particolarmente importante, passano da 5 a 8 miliardi di euro",annuncia la premierdal palco allestito alla Giga Factory 3Sun di Catania. "Io voglio un Sud che non viva di sussidi.Occorre superare il gap-affermaL'Italia può essere hub per l'approvvigionamento energetico europeo ed il Sud ha un ruolo centrale. L'Italia, anche con il Piano Mattei,può essere la porta d'ingresso per l'energia prodotta da altre nazioni,da esportare in Europa".