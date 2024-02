Pnrr | Meloni | le risorse dedicate agli agricoltori salgono a 8 miliardi

(Di sabato 3 febbraio 2024) La premier in visita a 3Sun Gigafactory di Enel: l’Italia, sull’energia, può essere hub per approvvigionamento europeo. La zona economica speciale rafforza il Mezzogiorno

Assisteremo a un’altra scena di isteria collettiva a sinistra. Perché il premier Meloni in persona informa di un altro ottimo risultato per ... (secoloditalia)

Catania , 3 feb. (askanews) – “Nel settore del fotovoltaico noi possiamo essere competitivi rispetto ai player internazionali. Dobbiamo crederci. La scommessa è far diventare Catania uno dei poli più ...Giorgia Meloni ha annunciato che le risorse del Pnrr dedicate al mondo degli agricoltori passano a otto miliardi di euro. La presidente del Consiglio lo ha ...La premier in visita alla Gigafactory 3Sun del gruppo Enel: "Dal Pnrr 90 milioni per il progetto, non voglio un Sud che viva di sussidi ma che combatta ad armi pari" ...