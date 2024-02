Pnrr | Meloni | Altro che fanalino coda | primi a presentare obiettivi quinta rata

(Di sabato 3 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Catania, 03 febbraio 2024 "Se tornassimo indietro ad un anno fa ricorderemmo tutti gli warning, gli allarmi lanciati sulla capacità e possibilità dell'Italia di essere adeguata nella spesa del Piano più grande d'Europa. Ricorderete che si metteva in discussione questa capacità dell'Italia. Oggi, e devo ringraziare il ministro Fitto, alla fine del 2023 abbiamo ottenuto il pagamento della terza, della quartae presentato, perglidellatanto perchè dovevamo esseredi". Così il presidente del consiglio Giorgianel suo intervento alla Gigafactory 3Sun di Enel a Catania. "E mentre facevamo questo lavoro, abbiamo chiesto e ottenuto la revisione del". E "Non solo non ...

La premier in visita a 3Sun Gigafactory di Enel: l'Italia, sull'energia, può essere hub per approvvigionamento europeo. La zona economica speciale

CATANIA (ITALPRESS) – "Il governo regionale e quello nazionale possono dare risposte ai siciliani che purtroppo non arrivano da anni. Cercheremo di creare sinergie". La premier in visita alla Gigafactory 3Sun del gruppo Enel: "La sfida è fare della città un polo del fotovoltaico, 90 milioni del Pnrr per il progetto. Non voglio un Sud che viva di sussidi". "Le risorse del Pnrr dedicate al mondo degli agricoltori passano ad 8 miliardi di euro". Lo afferma la premier Giorgia Meloni a Catania. Meloni è in visita al polo 3Sun Gigafactory.