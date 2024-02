Pista lunga | Davide Ghiotto vince la Coppa del Mondo di lunghe distanze | è 2° nei 5 000 metri di Quebec City

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024)ha vinto la classifica dideldelleper la prima volta in carriera. Un risultato storico, certificato dal secondo posto dell’azzurro sui 5.000al Centre de glaces Intact Assurance di(Canada). Altri 54 punti che portano il bottino totale, al termine di questa sesta e ultima tappa, a quota 324. Ottime risposte in quest’ultimo banco di prova prima dei Mondiali sulle singolein programma a Calgary, sempre in Canada, a metà febbraio. L’azzurro in classifica generale va a precedere Ted-Jan Bloemen, oggi vincitore da padrone di casa in 6:13.87 (record di), davanti come detto a(+3.31) e al norvegese Hallgeir ...