Pista da bob a Cortina | il Cio demolisce il progetto di Salvini | “Forti preoccupazioni sui tempi | nessun uso sostenibile dopo i Giochi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Rischia di non starci con i, in più non prevede un “uso, quindi diventerà una cattedrale nel deserto. È una bocciatura senza appello quella del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) rispetto alla decisione dell’Italia di costruire una nuovada bob per le Olimpiadi invernali di Milano-2026. Ilvoluto e presentato dal vicepremier Matteoviene demolito in ogni suo aspetto. Se il Cio da sempre ha sottolineato la sua posizione contraria a un nuovo impianto, sottolineando la necessità di usare piste “esistenti e funzionanti” per evitare di costruire altre strutture “senza un futuro”, questa volta mette nero su bianco tutti i timori e l’irritazione per una decisione che il governo italiano ha ...