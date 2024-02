Pioli ci crede | «Milan vicino ai livelli di Inter e Juventus!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Ilvince a fatica 2-3 ribaltando il risultato al Frosinone. Dopo la partita, Stefanosu DAZN ha parlato della partita, azzardando un commento riguardo il livello die Juventus, rispettivamente prima e seconda in Serie A. PARAGONE AZZARDATO – Stefanoha commentato così la vittoria contro il Frosinone: «Abbiamo cominciato così e così, poi però abbiamo lavorato e non abbiamo concesso tanto al Frosinone nel secondo tempo. Ho rivisto lo stesso atteggiamento della scorsa giornata. Nel nuovo anno siamo molto vicini aidie Juventus. Più salirà il livello e più dovremmo alzare il nostro. Il Frosinone nel secondo tempo non ha concluso tanto in porta, ma si possono far meglio tante cose».