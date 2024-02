Pergolettese-Vicenza oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 3 febbraio 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match del girone A di. Nella ventiquattresima giornata in campo la quindicesima in classifica, 27 punti e la voglia di allontanarsi dalle zone calde, e i berici che invece sono sesti a quota 34 punti. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 3 febbraio,tv su Sky Sport 253,su Sky Go e anche su NOW. SportFace.

La Pergolettese cerca la vittoria contro il Vicenza per migliorare la classifica e allontanarsi dalla zona playout. La squadra è in crescita e si aspetta una grande prestazione.Dopo un mercato di gennaio che ha visto il Novara tra le società che hanno effettuato il maggior numero di operazioni in Lega Pro, ora servono i risultati per evitare di tornare nei Dilettanti dopo un ...Saranno 143 i tifosi biancorossi nel settore ospiti di Crema per Pergolettese-Vicenza ...