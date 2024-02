Perdita di una grande risorsa | Ronzulli amareggiata per le dimissioni di Sgarbi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) "Non voglio commentare decisioni personali. Un peccato perché Vittorio è unadel mondo che rappresenta”. Così la vicepresidente del Senato, Licia, a proposito delledel sottosegretario Vittorio. A chi faceva notare che tra lei e il critico in passato non fosse corso buon sangue,ha spiegato: "Non è proprio così, abbiamo un buon rapporto personale. Possono esserci state divergenze, come spesso accade in politica, ma invece i rapporti umani sono altra cosa".