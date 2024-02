Percorsi abilitanti | quando ci saranno le iscrizioni per poter acquisire un’altra abilitazione? I requisiti di accesso

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 3 febbraio 2024)per il conseguimento di un': la normativa c'è ma non è ancora completa, mancano ancora dei passaggi per rendere operativo tutto il processo. Ritardi su ritardi si accumulano, le scadenze saltano, le occasioni (come la mobilità) sembrano sfumare. Era stato preventivato il periodo di fine dicembre 2023 per avere la risposta Anvur alla richiesta di accreditamento delle Università per l'avvio dei corsi ma siamo ad inizio febbraio 2024 e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal Ministero dell'Università ancora nessuna notizia. L'articolo .