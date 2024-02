Perché la Norvegia ha deciso di estrarre noduli di manganese dai fondali marini

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 3 febbraio 2024) I terminidie solfuri sono sostanzialmente sconosciuti a chiunque non abbia solide basi di chimica. Eppure dietro a questi nomi, si nasconde la possibile sfida geopolitica di un futuro molto prossimo e una corsa inedita verso iche ne sono ricchi.die solfuri contengono materiali quali ferro, cobalto, nichel, rame, zinco, oro e argento. Lasciando per un attimo da parte la Tavola degli Elementi e le reminiscenze delle Superiori, bisogna fare un viaggio fino alle Isole Svalbard, territorio d’oltremare norvegese, al cui largo è stata rilevata la presenza di queste formazioni minerali per un valore che i ricercatori dell’Università di Trondheim hanno stimato essere di mille miliardi di corone (ottantasette miliardi di Euro al cambio ...