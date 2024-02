Perché la nomina di John Podesta dovrebbe interessare anche l’Italia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 3 febbraio 2024) Gli Stati Uniti hanno selezionato il successore diKerry alla posizione di inviato speciale per il Clima: si tratta di, attualmente consigliere del presidente Joe Biden e responsabile dell’implementazione dell’Inflation reduction act, la grande legge (vale trecentosessantanove miliardi di dollari) di stimolo pubblico alla produzione di tecnologie per l’energia pulita, come le batterie e i pannelli solari. Al di là dei dettagli (il titolo ufficiale disarà diverso da quello di Kerry, e il suo ufficio sarà alla Casa Bianca anziché al dipartimento di Stato) e al di là delle tempistiche (non è chiaro quando avverrà la successione, probabilmente in primavera), la scelta diè importante anzitutto per quello che vuole comunicare, sia ai cittadini americani che al resto del ...