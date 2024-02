Perché guardare How to have sex

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ne hanno fatto subito un racconto morale. Invece di apprezzare la bravura della regista trentenne al suo primo film, scritto e diretto, che a Cannes ha vinto la sezione “Un Certain Regard” (dove stanno i film belli che non entrano in concorsocerti mostri sacri hanno il posto prenotato). Apprendistato: molti video pubblicitari, per Dior, Nike, Gucci, e video musicali come direttore della fotografia. “Volevo scrivere un film per raccontare il momento migliore e peggiore nella vita delle ragazze: la prima vacanza da sole, a sedici anni, e il desiderio di farla finita con la verginità”. Le inglesi Tara, Skye e Em sbarcano a Creta dall’Inghilterra, ancora in attesa dei risultati scolastici che tanto interessano ai genitori. Hanno intenzione di divertirsi, con l’alcool e i ragazzi: uno già manda sguardi dal balcone vicino – sono a Malia, che vuol dire locali aperti 24 ...