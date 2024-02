Perché gli Usa colpiscono l' Iran bombardando l' Iraq

Leggi tutta la notizia su today

(Di sabato 3 febbraio 2024) I raid aerei americani di oggi sono l'annunciata rappresaglia per la morte di tre soldati americani rimasti uccisi in un attacco di droni a una base Usa al confine tra Giordania e Siria. Si tratta di un attacco rivendicato da milizie sciite addestrate e armate dall', in risposta all'invasione...