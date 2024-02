Perché è la cultura | e non il turismo | la vera arma per lo sviluppo dei territori

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 3 febbraio 2024) Repubblica, 2 febbraio 2024, La città scommette sullae apre nuovi spazi. Una settimana prima, il 27 gennaio 2024, Associated Press titolava Mexico confirms some Mayan ruin sites are unreachable because of gang violence and land conflicts (il Messico conferma che l’accesso ad alcuni siti Maya è bloccato a causa dell’incremento della violenza tra gang e conflitti per la conquista delo). Vicende che, per quanto lontane, raccontano una battaglia simile: la lotta tra potenze legali e potenze criminali per la conquista delo. Negli ultimi anni, a questa battaglia, sono stati dati nomi coerenti con il secolo economico che stiamo vivendo: rigenerazione urbana,le, nei casi più dotti si è parlato di New Reinassance – (nuovo rinascimento), ma in fondo non è altro che ...