Per un' eleganza senza tempo I capi da scegliere per seguire la tendenza nella Primavera-Estate 2024

Le borse sono uno degli accessori femminili per eccellenza; grandi o piccole, a mano o a spalla, sono in grado di esprimere stili diversi, ... (panorama)

L’eleganza della forma geometrica nelle suggestive opere di Stefano Paulon - tra rigore Informale e Concettualismo che sfida la razionalità

La tendenza a esplorare la realtà non per ciò che si vede bensì per il significato che si nasconde dietro di essa può generare negli artisti due ... (lopinionista)