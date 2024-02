Per chi tifano i cantanti di Sanremo 2024

Più va avanti l’inchiesta e meno sono chiari i contorni di ciò che è accaduto a Rosazza, provincia di Biella, la notte di Capodanno. Si sa che è partito un colpo dalla mini-pistola del deputato di Fra ...Ancora pochi giorni e ci siamo, martedì 6 febbraio al teatro Ariston si accenderanno i riflettori per la 74ª edizione del Festival di Sanremo. Il calcio d`inizio.Al via lunedì l’iniziativa dal titolo “Sardegna in salute. Pubblica, diffusa, di qualità: ecco la sanità che vogliamo”, una mobilitazione in cinque tappe organizzata da Cgil, Fp e Spi regionali insiem ...