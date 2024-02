Pensione Gestione Separata | l’INPS ha finalmente aggiornato le aliquote contributive

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di sabato 3 febbraio 2024)ha applicato la rivalutazione del 5,4% alle pensioni e anche gli iscritti alladovranno pagare nuovi importi per l’accredito dei contributi. In seguito all’adeguamento delle pensioni al tasso di inflazione, sono state rivalutate anche leper gli iscritti alla. A quanto ammontano i contributi da versare per l’iscrizione alla? – InformazioneOggi.itCon la Circolare n. 24/2024,ha chiarito che, quest’anno i professionisti con partita IVA iscritti alladovranno pagare ben 210 euro in più rispetto all’anno scorso, per un totale di 4.800,79 euro. L’incremento delle ...