Pensiero veg condiviso su Instagram

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sono un’affezionata consumatrice di falafel e di polpette di verdure: le trovo un’alternativa pratica e gustosa che mi risolve una cena con qualche salsa di accompagnamento e un’insalata. Ma sono sempre scettica sui surrogati della carne: ho una naturale predisposizione a tutto quello che è autentico, e questi prodotti mi sembrano sempre troppo processati e troppo complessi a livello di ingredienti per quello che ho in mente come “alimento”. Poi capita che a fare la spesa non vada io, e allora nel frigorifero compaiono gli hamburger non hamburger, che avevo assaggiato anni fa quando sono usciti e che non ho mai più ricomprato, non sentendone la necessità. Cottura veloce, non al microonde ma in padella con un velo d’olio, per simulare una reazione di Maillard, poco sale e via nel piatto. Il profumo li fa somigliare molto alla carne, anche se al taglio sono croccantini fuori ma con una ...