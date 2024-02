Pensiamo di non essere pronti a pagare un' insalata come una bistecca | ma è ora di cambiare idea

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 3 febbraio 2024) Non esistono prodotti di serie B, solo una scarsa conoscenza della materia prima. O, piuttosto, un pregiudizio duro a morire. Altrimenti perché ci si scandalizza ancora per un menu vegetale che costa tanto quanto uno a base di carne e pesce? Le verdure non sono più solo un contorno L’ultima polemica arriva dall’Inghilterra, dove una caffetteria vegana ha deciso di includere anche prodotti animali per non far scappare i clienti, scontenti di doveril bacon vegetale quanto quello classico. Ma prima ancora era successo nel mondo del fine dining, quando l’Eleven Madison Park di New York aveva annunciato la sua svolta vegan, mantenendo inalterato il prezzo del menu, con non poche polemiche da parte dei consumatori, che trovavano illogico dover sborsare una cifra consistente per delle verdure. Ecco, il punto è proprio questo, la nostra considerazione delle verdure. ...