Pellegrinaggio a San Luca per la giornata della vita Zuppi | “L’amore sta nell’aiuto”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Bologna, 3 febbraio 2024 – La forzadeve portarci ad amare il peccatore e a contrastare il peccato. Questo è il compito che il cardinale Matteoaffida alla Chiesa di Bologna nel giorno in cui l’arcidiocesi celebra la 46simaNazionale per la. Come da tradizione l’arcivescovo oggi pomeriggio ha partecipato alal santuarioBeata Vergine di Sane poi ha presieduto alla funzione nella basilica. Sono stati più di 200 i partecipanti per un appuntamento che negli ultimi anni ha visto la presenza anche di molti giovani. “Quando qualcuno bussa alla sua porta Gesù è sempre disponibile – ha spiegato il porporato –. Non dice guarda sono impegnato oppure prendiamo un appuntamento perché adesso non posso. ...