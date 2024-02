Pedotti e Minisini | speranze Mondiali C’è il pass per la finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’Italia del nuoto artistico ha centrato ieri i primi due obiettivi della giornata d’esordio dei campionati del mondo alla Aspire Dome di Doha. I singolisti Susannae Giorgio(foto) accedono alle finali tecniche, in programma (oggi la femminilealle 12 italiane) e lunedì 5 febbraio la maschile (18 italiane). Susanna, 19 anni di Milano, è tesserata con la Busto Nuoto. Giorgio, bicampione europeo tornava dopo un infortnunio. Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero hanno raggiunto ladel duo tecnico femminile in programma per lunedì. Gli azzurri in gara oggi: 7.30, nuoto artistico: doppio misto tecnico – Preliminari (Giorgio/ Susanna); 8, tuffi: trampolino 1 metro uomini – Preliminari (Lorenzo Marsaglia e Giovanni ...