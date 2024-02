Pecchia Parma | «Bella partita | Venezia grande avversario»

(Di sabato 3 febbraio 2024) Le parole di Fabio, tecnico del, dopo la vittoria ottenuta dai crociati contro ilin Serie B Ilvince contro ilin una sfida tra due delle protagoniste di questa stagione di Serie B: di seguito le parole del tecnico dei ducali, Fabio. «di alto spessore tecnico e agonistico. Il secondo tempo è stato equilibrato e avremmo potuto anche perdere su palla inattiva, questo bisogna riconoscerlo. Complimenti ai ragazzi e a Camara, che ha fatto un capolavoro. Complimenti anche alche è stata un’avversaria degnissima, non era facile battere questo».

Fabio Pecchia , ospite della Gazzetta dello Sport, lancia l'avvio del girone di ritorno del Parma che ha chiuso l'andata con 41 punti in testa alla ... (247.libero)

Parte il ventunesimo turno di Serie B ed è un vero anticipo di lusso quello in programma questa sera tra la Sampdoria di Pirlo e la ... (infobetting)

Parte il ventunesimo turno di Serie B ed è un vero anticipo di lusso quello in programma questa sera tra la Sampdoria di Pirlo e la ... (infobetting)

Le parole di Fabio Pecchia , tecnico del Parma , dopo la sconfitta della capolista di Serie B contro il Modena Fabio Pecchia ha parlato in ... (calcionews24)

La capolista vince lo scontro diretto grazie a un gol in extremis di Camara. I grigiorossi approfittano del ko dei veneti: vincono (0-1) a Lecco restano a -4 dai ducali. Strefezza si prende subito il ...(www.parmacalcio1913.com) – Le dichiarazioni dell’allenatore Fabio Pecchia, rilasciate al termine della partita Parma-Venezia, valida per la ventitreesima giornata del campionato Serie ...Le dichiarazioni a caldo nel post partita di Parma-Venezia (clicca qui per le pagelle) dalla sala stampa dello stadio Ennio Tardini. A presentarsi davanti ai microfoni i due allenatori, Fabio Pecchia ...