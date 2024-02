Pattinaggio artistico | Stellato Dudek-Deschamps vincono i Four Continents | Kagiyama trionfa in campo maschile

(Di sabato 3 febbraio 2024) Al terzo tentativo, la coppia d’formata da Deanna-Maximeha vinto idi. I canadesi hannoto nell’edizione 2024 in fase di svolgimento a Shanghai, approfittando delle condizioni non ottimali dei Campioni Mondiali Riku Miura-Ryuichi Kihara, i quali hanno chiuso la prima gara della stagione al posto d’onore. I nordamericani si sono attestati con un punteggio inferiore rispetto a quello segnato da Beccari-Guarise ai Campionati Europei, fattore che lascia presagire un Mondiale equilibrato. Nello specifico gli atleti hanno ottenuto uno score sotto i 200 punti, rendendosi artefici di un segmento lungo con tre sbavature nel triplo twist, nella sequenza di salti e ...

Sta lasciando strascichi molto pesanti la squalifica di quattro anni inflitta a Kamila Valieva per lo scandalo doping emerso durante le Olimpiadi ... (oasport)

Dopo due anni di silenzio, Parla Eteri Tutberidze . L’allenatrice di Kamila Valieva, fuoriclasse russa ufficialmente squalificata per quattro anni ... (oasport)

Arriva il primo responso dall’SPD Bak Oriental Sports Center di Shanghai, impianto sportivo cinese che sta ospitando questa settimana i Four ... (oasport)

Tra strutture sportive e infrastrutture si spenderanno oltre 3 miliardi di euro: in attesa di sapere dove si svolgeranno le gare di bob, skeleton e slittino, ...