Parma-Venezia | Serie B | promozione in gioco | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 3 febbraio 2024) Punti pesantissimi in palio in quello che sarà a tutti gli effetti uno scontro per puntare, fortemente, allainA. La Cremonese è la spettatrice interessata e, prima di scendere in campo alle ore 16:15 a Lecco, si sintonizzerà certamente sull’incontro dell’Ennio Tardini che metterà di fronte la prima e la terza forza del torneo cadetto. È vietato sbagliare, ma soprattutto non è contemplato tornare a casa con zero punti in saccoccia. Meglio pareggiare, forse, in un match dall’alto tasso tecnico che si disputerà tra due grandi protagoniste che puntano, finalmente, al salto nell’Olimpico calcistico italiano. I padroni di casa delsono al comando delle operazioni, con quattro lunghezze dalla coppia di seconde, grazie ai quarantacinque punti messi insieme fin qui. Gli ospiti delsono terzi a ...