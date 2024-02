Parla l' agricoltore ribelle | Le aziende sono in mano ai settantenni e le proteste contro il Green Deal sono sbagliate

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 3 febbraio 2024) Gli agricoltori continuano a protestare, in Italia e in tutta Europa, travolgendo Bruxelles. I presidinumerosi, così come i gruppi di attivisti che agiscono in modo indipendente. Alcune richiestecomuni. Come esempio quelle contenute in un comunicato fatto circolare dal Coordinamento nazionale riscatto agricolo (CNRA) in dieci punti. Tuttavia non mancano le voci dissonanti, anche tra gli agricoltori. Come quella di Lorenzo Costa, che con la sua azienda agricola, La Scoscesa, ha da tempo deciso di mettere in pratica i dettami della permacultura, quel sistema di progettazione integrato che mira alla realizzazione di societa? umane sostenibili, partendo anche dalla cura della terra; coltivando solamente tre ettari su nove totali. La sua è indubbiamente una voce fuori dal coro. Gli abbiamo sottoposto il decalogo ...