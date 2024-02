Parigi | tre persone accoltellate alla Gare de Lyon | arrestato un uomo

Défilé scenografici, abiti scultura e una moda decisamente di élite: le sfilate Haute Couture di Parigi hanno un dress-code a parte. Questo, per ... (amica)

Rovigo , 23 gennaio 2024 – Quella che si aprirà il prossimo mese a Palazzo Roverella di Rovigo è certamente una delle mostre da non perdere del 2024 . ... (ilrestodelcarlino)

Due mesi di stop alla guerra per otterrebbe il rilascio (in due fasi) di 100 prigionieri ancora detenuti da Hamas. I dettagli del piano verranno ... (huffingtonpost)

LA STORIA. Cristina Parma, direttore del Marketing strategico nel quartier generale del gruppo, al 14 di Rue Royale, oggi dirige il Centro per ... (ecodibergamo)

Un uomo sospettato di aver accoltellato questa mattina almeno tre persone alla stazione di Lione a Parigi, è stato arrestato: lo ha reso noto all'agenzia di stampa Afp la Questura. Non si conosce ...Un uomo sospettato di aver accoltellato questa mattina almeno tre persone alla stazione di Lione a Parigi, è stato arrestato: lo ha reso noto all'agenzia di stampa Afp la Questura. Non si conosce ...Parigi, 3 febbraio 2024 – Paura alla Gare de Lyon a Parigi. Secondo quanto riferisce l'agenzia Afp, un uomo è stato arrestato dopo aver accoltellato tre persone. Non si conosce ancora il motivo dell'a ...