Parigi | tre persone accoltellate alla Gare de Lyon | arrestato un uomo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024 – Paurade. Secondo quanto riferisce l'agenzia Afp, unè statodopo aver accoltellato tre. Secondo un rapporto provvisorio della Gendarmerie, l'attacco è avvenuto intorno alle 8:00 e ha provocato un ferito grave - che però non sarebbe in pericolo di vita - e due feriti lievi. Non si conosce ancora il motivo dell'aggressore e la polizia, al momento, non si sbilancia. Secondo quanto scrive Le Monde, citando sempre l’Afp, “il sospetto non ha gridato durante l’azione” e “ha mostrato agli agenti una patente di guida italiana”. Al momento i padiglioni 1 e 3 della stazionena sono inaccessibili, fa sapere la Sncf su X, confermando l’operazione di polizia ancora in ...